Агент Кадара рассказал об интересе к игроку со стороны «Зенита» и других российских клубов

Шандор Варга, агент защитника киевского «Динамо» Тамаша Кадара рассказал, какие российские клубы интересовались футболистом.



«Истории с «Зенитом» уже около двух лет. У питерцев был определённый интерес к Тамашу, но до конкретного предложения мы так и не дошли. Можно сказать, что так же было с «Динамо» и «Сочи», но если углубляться, можно сказать, что «Сочи» был ближе всех к подписанию Кадара. С ними уже общался лично я, и мы обсуждали некоторые нюансы. Но они отказались, скорее всего, потому что подписали Адиля Рами», — сказал Варга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Тамаш Кадар принял участие в 13 матчах за киевское «Динамо» в этом сезоне чемпионата Украины. Венгерский защитник стал автором одной результативной передачи.