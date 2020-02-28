Де Брёйне признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
УЕФА на своём официальном сайте опубликовал результаты голосования за лучшего футболиста игровой недели в Лиге чемпионов.
Лучшим по итогам второй половины матчей первого раунда 1/8 финала главного еврокубкового турнира был признан полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, отметившийся голом и результативной передачей в гостевой встрече с мадридским «Реалом» (2:1).
В голосовании бельгиец опередил хавбеков Серхио Бускетса («Барселона»), Сержа Гнабри («Бавария») и Уссема Ауа («Лион»).
Напомним, на этой неделе в Лиге чемпионов состоялись следующие матчи: «Челси» – «Бавария» (0:3), «Наполи» – «Барселона» (1:1), «Реал» (Мадрид) – «Манчестер Сити» (1:2) и «Лион» – «Ювентус» (1:0).
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