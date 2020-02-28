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Матич: Сульшер стал в разы сильнее как тренер, чем год назад

Матич: Сульшер стал в разы сильнее как тренер, чем год назад
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманя Матич оценил нынешнюю форму Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера английского клуба.

«С каждым днём Сульшер становится все лучше и лучше. Я считаю, он стал в разы сильнее как тренер, чем год назад, потому что теперь он лучше знает всех игроков, точно знает, что ему нужно делать перед матчами. Уле приобрёл много опыта.

Попадание в топ-4 остаётся для нас целью, ведь мы по-прежнему не знаем, какая ситуация сложится с «Манчестер Сити». Думаю, у нас достаточно мастерства, чтобы попасть в первую четвёрку. Нам просто нужно продолжать играть так, как мы играли в последние пять-шесть матчей. Уверен, что парни тоже считают, что нам по силам закончить сезон в зоне Лиги чемпионов», — приводит слова Матича Sky Sports.

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