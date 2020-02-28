Слуцкий: почти все футболисты — подкаблучники. В Европе даже есть специальные женсоветы

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил решение позволить своим подопечным привезти на сборы жён и девушек.
«Жёны игроков на сборах? Традиции меняются. Если рядом с поэтом его муза, он ведь лучше пишет. Такая же ситуация с жёнами и девушками. Их присутствие может только благотворно повлиять на игроков. Тяжёлые трудовые будни на сборах футболистов легче скрашивать, когда ты видишь рядом любимых людей и детей.
На моей памяти почти все футболисты – ярко выраженные подкаблучники. Когда ты много времени проводишь в разъездах, домом занимается жена, и тебе нет смысла в это активно включаться. Автоматически все функции отдаются жене или девушке. В Европе даже есть специальные женсоветы, с которыми обязательно кто-то из клуба контактирует. Так что не стоит недооценивать влияние жён. Если говорить про ЦСКА, то после стольких лет совместной работы удавалось через жён даже решать какие-то профессиональные вопросы», — цитирует Слуцкого «Спорт Бизнес Online».
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