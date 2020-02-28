На фанатской трибуне стадиона «Зенита» установили систему видеоидентификации лиц

«Зенит» на своём официальном сайте сообщил об установке системы видеоидентификации лиц на домашнем стадионе команды «Газпром Арена».



«Система установлена на турникетах при входе на первый ярус Трибуны D, где располагаются сектора активной поддержки. Служба безопасности футбольного клуба «Зенит» обращает внимание, что проход на фанатский Вираж возможен только для владельцев действующих абонементов сезона-2019/2020 в сектора первого яруса Трибуны D. Технология будет использоваться начиная с матча с «Локомотивом», — говорится в сообщении сине-бело-голубых.



Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Локомотив» пройдёт завтра, 29 февраля, в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Зенит» дозаявил восьмерых игроков на весеннюю часть первенства Российской Премьер-Лиги