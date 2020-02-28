Шаронов назвал пять главных ошибок, которые он допустил в «Рубине»

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал, что бы сделал иначе на посту наставника казанской команды.

«Что бы я сделал бы по-другому? Первое – донесение более конкретной информации на теоретических занятиях. Мне хотелось показать всё. Второе – улучшение тренировочного процесса в целом.



Третье – холодная голова. Когда перехлёстывают эмоции, теряешь общую картину и концентрируешься на чём-то одном. Тренер должен видеть всё – это важнее, чем говорить.



Четвёртое – более конкретное донесение информации в перерыве, причём в его начале. Я сначала давал ребятам отдых, а затем уже давал указания – времени не хватало, поэтому была спешка.



Пятое – стандарты, «Рубин» – единственная команда РПЛ, которая не забивала с угловых. Мы стали заниматься стандартами ближе к концу второго летнего сбора, а нужно было с первого.

Мне хотелось бы, чтобы у «Рубина» была стабильность. Стабильность в плане направления. Это клуб, в котором я провёл в качестве игрока и тренера почти 20 лет», — приводит слова Шаронова Sports.ru.