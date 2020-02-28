Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шаронов назвал пять главных ошибок, которые он допустил в «Рубине»

Шаронов назвал пять главных ошибок, которые он допустил в «Рубине»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал, что бы сделал иначе на посту наставника казанской команды.

«Что бы я сделал бы по-другому? Первое – донесение более конкретной информации на теоретических занятиях. Мне хотелось показать всё. Второе – улучшение тренировочного процесса в целом.

Третье – холодная голова. Когда перехлёстывают эмоции, теряешь общую картину и концентрируешься на чём-то одном. Тренер должен видеть всё – это важнее, чем говорить.

Четвёртое – более конкретное донесение информации в перерыве, причём в его начале. Я сначала давал ребятам отдых, а затем уже давал указания – времени не хватало, поэтому была спешка.

Пятое – стандарты, «Рубин» – единственная команда РПЛ, которая не забивала с угловых. Мы стали заниматься стандартами ближе к концу второго летнего сбора, а нужно было с первого.

Мне хотелось бы, чтобы у «Рубина» была стабильность. Стабильность в плане направления. Это клуб, в котором я провёл в качестве игрока и тренера почти 20 лет», — приводит слова Шаронова Sports.ru.

Экс-президент «Рубина»: я изначально был против назначения Шаронова
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020