Шаронов назвал пять главных ошибок, которые он допустил в «Рубине»

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал, что бы сделал иначе на посту наставника казанской команды.
«Что бы я сделал бы по-другому? Первое – донесение более конкретной информации на теоретических занятиях. Мне хотелось показать всё. Второе – улучшение тренировочного процесса в целом.
Третье – холодная голова. Когда перехлёстывают эмоции, теряешь общую картину и концентрируешься на чём-то одном. Тренер должен видеть всё – это важнее, чем говорить.
Четвёртое – более конкретное донесение информации в перерыве, причём в его начале. Я сначала давал ребятам отдых, а затем уже давал указания – времени не хватало, поэтому была спешка.
Пятое – стандарты, «Рубин» – единственная команда РПЛ, которая не забивала с угловых. Мы стали заниматься стандартами ближе к концу второго летнего сбора, а нужно было с первого.
Мне хотелось бы, чтобы у «Рубина» была стабильность. Стабильность в плане направления. Это клуб, в котором я провёл в качестве игрока и тренера почти 20 лет», — приводит слова Шаронова Sports.ru.
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