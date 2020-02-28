Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

23-летняя иранка стала первой футболисткой, скончавшейся от коронавируса

23-летняя иранка стала первой футболисткой, скончавшейся от коронавируса
Футбол / Прочие турниры 0

В мире футбола появилась первая жертва нового коронавируса, сообщает CGTN в «Твиттере».

Как утверждает источник, после 10-дневной борьбы с заболеванием скончалась иранская футболистка Ильхам Шейхи. Ранее от коронавируса ещё не умирали профессиональные спортсмены-футболисты.

Напомним, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончалось более 2500 человек. При этом из заболевших выздоровели более 30 тыс. человек.

Накануне, 27 февраля, стало известно, что в Италии новый коронавирус был впервые обнаружен у профессионального футболиста. Имя заболевшего спортсмена не разглашалось, однако уточнялось, что он проживает в провинции Сиена. При этом в Италии уже было принято решение провести ряд матчей без зрителей из-за вируса.

В Италии начинается паника из-за коронавируса. Чем это грозит футболу?
Под угрозой серия А и Евро-2020.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020