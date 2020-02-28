23-летняя иранка стала первой футболисткой, скончавшейся от коронавируса

В мире футбола появилась первая жертва нового коронавируса, сообщает CGTN в «Твиттере».
Как утверждает источник, после 10-дневной борьбы с заболеванием скончалась иранская футболистка Ильхам Шейхи. Ранее от коронавируса ещё не умирали профессиональные спортсмены-футболисты.
Напомним, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончалось более 2500 человек. При этом из заболевших выздоровели более 30 тыс. человек.
Накануне, 27 февраля, стало известно, что в Италии новый коронавирус был впервые обнаружен у профессионального футболиста. Имя заболевшего спортсмена не разглашалось, однако уточнялось, что он проживает в провинции Сиена. При этом в Италии уже было принято решение провести ряд матчей без зрителей из-за вируса.
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