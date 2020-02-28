Кокорин заявил о намерении попасть в состав сборной России на Евро-2020

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о своих планах на ближайшее время.
«Лично для себя я ставлю цель быть в хорошей форме, здоровым, чтобы быть готовым выполнять те задачи, которые передо мной поставят. Хочу выходить на поле в каждой игре, стараться принести большую пользу. Если смотреть в будущее, в этом году нас ждёт чемпионат Европы. Если смотреть чуть-чуть вдаль, я буду надеяться вернуться на свой прежний уровень, чтобы попасть на чемпионат Европы», — приводит слова Кокорина ТАСС.
Напомним, Кокорин перешёл в «Сочи» из «Зенита» в минувшее зимнее трансферное окно. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. Контракт 28-летнего форварда с петербургским клубом также будет действовать до предстоящего лета.
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