Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чемпионат Англии может быть остановлен. «Ливерпуль» рискует остаться без титула

Чемпионат Англии может быть остановлен. «Ливерпуль» рискует остаться без титула
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» может не получить свой титул АПЛ, если сезон чемпионата Англии будет сокращён из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.

По информации источника, быстрое распространение коронавируса повысило вероятность того, что правительство отдаст распоряжение об отмене всех спортивных мероприятий в Великобритании на более чем два месяца, что может означать, что некоторые матчи никогда не будут сыграны.

В случае остановки сезона в Премьер-лиге, скорее всего, состоялись бы переговоры, чтобы определить, будут прежние результаты приостановлены, останутся в силе или вся кампания будет признана недействительной.

Если все матчи оставшегося сезона будут отменены, то в любом случае придётся принимать решение о том, какие клубы попадут в еврокубки. Какие бы меры ни приняло руководство лиги, нельзя исключать, что клубы будут оспаривать решение.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020