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«Крылья Советов» — «Оренбург»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Оренбург»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы самарских «Крыльев Советов» и «Оренбурга» назвали составы команд на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Попович, Антон, Радонич.

Запасные: Рыжиков, Овсянников, Бурлак, Лысцов, Евинов, Гацкан, Терехов, Иванов, Глушенков, Голенков.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Куат, Деспотович, Силла.

Запасные: Климович, Шахов, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Шкофлек, Чуканов, Фамейе.

Встреча состоится в Самаре на стадионе «Самара Арена» сегодня, 28 февраля, начало — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Оренбург».

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