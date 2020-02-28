«Крылья Советов» — «Оренбург»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Тренерские штабы самарских «Крыльев Советов» и «Оренбурга» назвали составы команд на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Попович, Антон, Радонич.
Запасные: Рыжиков, Овсянников, Бурлак, Лысцов, Евинов, Гацкан, Терехов, Иванов, Глушенков, Голенков.
«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Куат, Деспотович, Силла.
Запасные: Климович, Шахов, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Шкофлек, Чуканов, Фамейе.
Встреча состоится в Самаре на стадионе «Самара Арена» сегодня, 28 февраля, начало — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Оренбург».
- 28 февраля 2020
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