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Дагестан выделит 30 млн на академию московского «Динамо»

Дагестан выделит 30 млн на академию московского «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Власти Дагестана подписали соглашение о сотрудничестве с футбольной академией московского «Динамо» имени Льва Яшина. Документ предполагает создание в республике филиала академии бело-голубых, сообщает «Молодёжь Дагестана».

Глава республики Владимир Васильев сообщил, что власти готовы тратить деньги на футбол, поскольку за последний год удалось нарастить средства в бюджете (со 100 млрд рублей до 139 млрд рублей).

«Не на коммерческие команды, а на обучение детей», — подчеркнул Васильев.

Академия московского «Динамо» займётся подготовкой и системным отбором в сборные команды талантливых юных игроков, повышением квалификации тренеров и судей, привлечением высококвалифицированного персонала для организации обучения, развитием инфраструктуры учебных заведений для детско-юношеского футбола, организацией турниров и матчей.

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