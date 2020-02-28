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Моуринью не исключил, что Кейн вернётся на поле в концовке сезона

Моуринью не исключил, что Кейн вернётся на поле в концовке сезона
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью сообщил, что форвард лондонцем Гарри Кейн может вернуться на поле до окончания сезона. Англичанин в январе перенёс операцию. Предполагалось, что Кейн в текущем сезоне уже не поможет своей команде.

«Я бы сказал, что он пока восстанавливается с небольшим опережением графика. И это даёт мне надежду, что он сможет сыграть в одном, двух, трёх, четырёх или пяти матчах в конце сезона.

Я лишь немного спекулирую на этой теме, есть хорошие предчувствия. Кейн делает всё возможное, чтобы быстрее восстановиться. Пока всё складывается хорошо», — цитирует Моуринью Independent.

Гарри Кейн получил повреждение в выездном матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», который состоялся 1 января и завершился со счётом 1:0 в пользу «святых». Форвард был вынужден покинуть поле на 75-й минуте. Позже «Тоттенхэм» сообщил, что Кейн после разрыва мышцы задней поверхности левого бедра будет прооперирован и возобновит тренировки в апреле.

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