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Рами: у Кокорина прекрасная история. К концу сезона она станет ещё лучше

Рами: у Кокорина прекрасная история. К концу сезона она станет ещё лучше
Футбол / РПЛ 0

Защитник Адиль Рами рассказал о решении продолжить карьеру в «Сочи» и поделился мнением о нападающем Александре Кокорине.

«У меня было несколько вариантов, в том числе в России, но когда услышал о «Сочи», принял решение за пять минут. Я боец по натуре, люблю соревноваться. Хочу показать здесь, на что способен.

Конечно, знаю Кокорина, у него прекрасная история. Думаю, к концу сезона она станет ещё лучше.

Меня приглашали в Катар, но я люблю и хочу играть в футбол. Уверен, у меня здесь всё получится, но посмотрим, как всё выйдет», — передаёт слова Рами корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Нынешний сезон Адиль начал в «Фенербахче». В феврале 34-летний француз расторг контракт с турецким клубом и на правах свободного агента присоединился к «Сочи».

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