«ПСЖ» контактирует с агентом Кулибали, «Наполи» требует не менее € 110 млн

Руководство «ПСЖ» рассчитывает во время летнего трансферного окна приобрести защитника «Наполи» Калиду Кулибали, утверждает журналист Николо Скира. По данным источника, парижане рассматривают Кулибали в качестве долгосрочной замены бразильцу Тьяго Силве.

Так, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо уже контактировал с агентом Кулибали. «Наполи» рассчитывает получить за сенегальского защитника не менее € 110 млн.

В текущем сезоне Кулибали в 20 матчах на клубном уровне не отметился результативными действиями. Контракт защитника с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 75 млн.

По слухам, Кулибали также интересуется «Манчестер Юнайтед». Но английский клуб ранее уже приобрёл английского защитника Гарри Магуайера.