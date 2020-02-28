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Рами, скорее всего, пропустит первый матч «Сочи» после перерыва

Рами, скорее всего, пропустит первый матч «Сочи» после перерыва
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов сказал, что защитник Адиль Рами вряд ли сыграет в первом матче команды после зимнего перерыва.

1 марта «Сочи» на своём поле проведёт встречу 20-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

«Александр Кокорин находится в прекрасной форме, у Адиля есть проблема с коленом: перенапряжение после игр в Турции. Сейчас решаем эту проблему. К матчу с «Арсеналом» он, скорее всего, не будет готов», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Нынешний сезон Рами начал в «Фенербахче». В феврале 34-летний француз расторг контракт с турецким клубом и на правах свободного агента присоединился к «Сочи».

«Сочи», набрав 15 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

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