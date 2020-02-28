Руководство «Хетафе» мотивировало игроков критическими высказываниями де Йонга

Перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы «Аякс» — «Хетафе» руководство испанского клуба заводило игроков критическими комментариями полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. В раздевалке «Хетафе» появилось фото хавбека сборной Нидерландов, который критикует стиль футбола испанского клуба, сообщает Voetbal Primeur.

Ранее де Йонг заявил, что «Хетафе» не пытается играть в привлекательный футбол. Также футболист признался, что ему неприятно смотреть матчи испанского клуба.

Первая встреча команд завершилась победой «Хетафе» со счётом 2:0. В ответном матче «Аякс» обыграл соперника со счётом 2:1, но дальше по сумме двух встреч прошёл испанский коллектив.

Ранее де Йонг также выступал за «Аякс». Именно из этого клуба он перешёл в «Барселону».