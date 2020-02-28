Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Руководство «Хетафе» мотивировало игроков критическими высказываниями де Йонга

Руководство «Хетафе» мотивировало игроков критическими высказываниями де Йонга
Футбол / Лига Европы 0

Перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы «Аякс» — «Хетафе» руководство испанского клуба заводило игроков критическими комментариями полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. В раздевалке «Хетафе» появилось фото хавбека сборной Нидерландов, который критикует стиль футбола испанского клуба, сообщает Voetbal Primeur.

Ранее де Йонг заявил, что «Хетафе» не пытается играть в привлекательный футбол. Также футболист признался, что ему неприятно смотреть матчи испанского клуба.

Первая встреча команд завершилась победой «Хетафе» со счётом 2:0. В ответном матче «Аякс» обыграл соперника со счётом 2:1, но дальше по сумме двух встреч прошёл испанский коллектив.

Ранее де Йонг также выступал за «Аякс». Именно из этого клуба он перешёл в «Барселону».

«Аякс» обыграл «Хетафе» во втором матче, но всё равно вылетел из Лиги Европы
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020