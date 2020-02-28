Роналду: разочарованы результатом матча «Ювентуса» с «Лионом», но у нас есть вторая игра

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с «Лионом». Встреча, проходившая во Франции, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. В этом матче туринцы не нанесли ни одного удара по воротам соперника. Такое в еврокубках с ними случилось впервые с 2006 года.
«Подобные вещи могут произойти, это футбол. Конечно, мы недовольны результатом и поражением, это нормально. В матчах Лиги чемпионов бывает тяжело. Мы разочарованы, но у нас ещё есть второй матч, который будет проходить дома. Мы уверены в собственных силах.
Мы можем исправить ситуацию и выйти в следующий раунд. Теперь наша цель — победить в следующем матче, а затем уже будет ответная игра Лиги чемпионов. Мы расслаблены, но сосредоточены на следующей игре с «Интером», — цитирует Роналду Sky Sport Italia.
- 28 февраля 2020
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