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Суд лишил Смолова 8 млн рублей компенсации за разбитый спорткар

Суд лишил Смолова 8 млн рублей компенсации за разбитый спорткар
Футбол / Испания 0

Мосгорсуд отменил решение о взыскании с компании «АльфаСтрахование» в пользу нападающего «Сельты» Фёдора Смолова почти 8 млн рублей компенсации за аварию со спорткаром BMW M5 First Edition летом 2018 года.

«Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Фёдора Смолова к АО «АльфаСтрахование» о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение — отказать в удовлетворении исковых требований», — цитирует представителя пресс-службы суда «Р-Спорт».

Футболиста обязали также выплатить страховой компании 3000 рублей в качестве компенсации судебных расходов.

BMW M5 First Edition, который разбил Смолов, на старте продаж в России стоил 9 млн рублей. Это лимитированная версия немецкого спорткара. Всего во всём мире было выпущено 400 экземпляров этого автомобиля.

Смолов отсудил у страховой компании почти 6 млн рублей за разбитый спорткар
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