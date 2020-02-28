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Хусаинов: Мешков должен был ставить пенальти в ворота «Оренбурга»

Хусаинов: Мешков должен был ставить пенальти в ворота «Оренбурга»
Футбол / РПЛ 0

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорные эпизоды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Оренбург». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

«Пенальти в ворота «Крыльев» и удаление их игрока обоснованы. Намерение сыграть в мяч у защитника было, но само действие было агрессивным.

А при счёте 0:0 «Крылья» атаковали с правого фланга и Тимофееву сыграли плечом в грудь. Это должен был быть пенальти в ворота «Оренбурга». Это очевидный фол, а Мешков даже повтор смотреть не стал. Как и те, кто сидит на VAR», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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