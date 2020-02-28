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Рамос: Месси — один из величайших футболистов в истории

Рамос: Месси — один из величайших футболистов в истории
Футбол / Испания 0

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос в преддверии матча 26-го тура испанской Примеры с «Барселоной» поделился мнением о лидере сине-гранатовых Лионеле Месси.

«Я очень уважаю Месси. Считаю, что он является одним из величайших футболистов в истории. Испытываю к нему огромное уважение. Надеюсь, в воскресенье будет не его день. Это будет означать, что мы выполнили свою работу. Будет ещё лучше, если «Реал» добьётся хорошего результата.

Как коллега и профессионал, я желаю Лионелю всего наилучшего, но только до тех пор, пока это не скажется на нас негативно! Это непросто, но я испытываю к нему максимальное уважение. Он – один из лучших», — приводит слова Рамоса Goal со ссылкой на пресс-службу Примеры.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 1 марта, начало — в 23:00 мск.

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