«Крылья Советов» не удержали победу над «Оренбургом», пропустив на 89-й минуте

В Самаре завершился стартовый матч 20-го тура РПЛ. «Крылья Советов» принимали «Оренбург». Встреча закончилась со счётом 1:1.
Гости начали матч активнее и создали несколько опасных моментов. На 23-й минуте Срджан Мияйлович неудачно сыграл в своей штрафной, сбив одного из игроков «Оренбурга». Арбитр Виталий Мешков после просмотра видеоповтора назначил пенальти и удалил Мияйловича. 11-метровый удар исполнял Джордже Деспотович, но он не сумел переиграть Евгения Фролова.
А на 42-й минуте самарцы открыли счёт. Голкипер «Оренбурга» Александр Довбня ошибся на выходе, и Денис Попович головой, с близкого расстояния, отправил мяч в пустые ворота.
Гости сумели отыграться в самой концовке. На 89-й минуте Рикарду Алвеш классным ударом попал в дальний угол.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Оренбург».
«Крылья Советов» набрали 19 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 20 очками располагается на 12-й строчке.
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