Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Крылья Советов» не удержали победу над «Оренбургом», пропустив на 89-й минуте

«Крылья Советов» не удержали победу над «Оренбургом», пропустив на 89-й минуте
Футбол / РПЛ 0

В Самаре завершился стартовый матч 20-го тура РПЛ. «Крылья Советов» принимали «Оренбург». Встреча закончилась со счётом 1:1.

Гости начали матч активнее и создали несколько опасных моментов. На 23-й минуте Срджан Мияйлович неудачно сыграл в своей штрафной, сбив одного из игроков «Оренбурга». Арбитр Виталий Мешков после просмотра видеоповтора назначил пенальти и удалил Мияйловича. 11-метровый удар исполнял Джордже Деспотович, но он не сумел переиграть Евгения Фролова.

А на 42-й минуте самарцы открыли счёт. Голкипер «Оренбурга» Александр Довбня ошибся на выходе, и Денис Попович головой, с близкого расстояния, отправил мяч в пустые ворота.

Гости сумели отыграться в самой концовке. На 89-й минуте Рикарду Алвеш классным ударом попал в дальний угол.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Оренбург».

«Крылья Советов» набрали 19 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 20 очками располагается на 12-й строчке.

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
28 февраля 2020, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Попович – 42'   1:1 Алвеш – 89'
Удаления: Мияйлович – 23' / нет
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020