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Фролов — об отражённом пенальти: хорошо знаю Деспотовича, знаю, куда он бьёт

Фролов — об отражённом пенальти: хорошо знаю Деспотовича, знаю, куда он бьёт
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ с «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 1:1, самарцы упустили победу на 89-й минуте. Фролов в этой встрече отразил удар с пенальти и был признан лучшим игроком матча.

«Очень обидно упускать победу на последних минутах. Мы упустили победу. Несмотря ни на что, команда здорово играла. Игроки выкладывались как могли, это их награда.

Отражённый пенальти? Я хорошо знаю Деспотовича, знаю, куда он бьёт. Но это стечение обстоятельств», — сказал Фролов в эфире «Матч Премьер».

Гости начали матч активнее и создали несколько опасных моментов. На 23-й минуте Срджан Мияйлович неудачно сыграл в своей штрафной, сбив одного из игроков «Оренбурга». Арбитр Виталий Мешков после просмотра видеоповтора назначил пенальти и удалил Мияйловича. 11-метровый удар исполнял Джордже Деспотович, но он не сумел переиграть Евгения Фролова.

А на 42-й минуте самарцы открыли счёт. Голкипер «Оренбурга» Александр Довбня ошибся на выходе, и Денис Попович головой, с близкого расстояния, отправил мяч в пустые ворота.

Гости сумели отыграться в самой концовке. На 89-й минуте Рикарду Алвеш классным ударом попал в дальний угол.

«Крылья Советов» не удержали победу над «Оренбургом», пропустив на 89-й минуте
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