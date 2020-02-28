Емельянов: после незабитого пенальти «Оренбург» начал торопиться

Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов подвёл итоги матча 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Встреча, проходившая в Самаре, завершилась со счётом 1:1.

«Двоякое впечатление. С одной стороны, мы должны были забивать пенальти и доводить игру до победы. Но после незабитого пенальти начали торопиться, хотели забить, исправить ситуацию. Пошли ошибки, начали торопиться в отбор, получать жёлтые карточки. Надо было спокойно контролировать мяч, доводить до моментов.

Но у соперника тоже были шансы забить в быстрых атаках. Они хотели сравнять счёт, у них были шансы. Тут двоякое впечатление», — сказал Емельянов в эфире «Матч Премьер».

«Крылья Советов» набрали 19 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 20 очками располагается на 12-й строчке.