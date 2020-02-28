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Божович: жалко, что с «Оренбургом» не доиграли с одинаковым числом футболистов

Божович: жалко, что с «Оренбургом» не доиграли с одинаковым числом футболистов
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ с «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 1:1, при этом самарцы с середины первого тайма играли в меньшинстве.

«Были хорошие моменты, был момент у Карпова, но не забили. В концовке уже была усталость и концентрация.

Почему в меньшинстве играли лучше? Все понимают, в меньшинстве все прибавили, поэтому.

Новички? Они хорошо сыграли. Жалко, что не доиграли с одинаковым числом игроков», — сказал Емельянов в эфире «Матч Премьер».

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Оренбург».

«Крылья Советов» набрали 19 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 20 очками располагается на 12-й строчке.

«Крылья Советов» не удержали победу над «Оренбургом», пропустив на 89-й минуте
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