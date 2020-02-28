Емельянов: «Оренбургу» было очень важно не проиграть «Крыльям Советов»
Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов дал комментарий после выездного матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).
«В начале встречи мы торопились в атаке, у нас было много брака. Во многом из-за этого мы и не забили пенальти. Потом начали нарушать правила в отборе, пропустили гол, и игра перевернулась с ног на голову.
Хорошо, что мы сравняли счёт. Это было очень важно в матче с «Крыльями», чтобы не опуститься в таблице ниже соперника. Будем двигаться дальше», — приводит слова Емельянов пресс-служба самарского клуба.
«Оренбург», набрав 20 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (19) — 14-е.
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