Емельянов: «Оренбургу» было очень важно не проиграть «Крыльям Советов»

Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов дал комментарий после выездного матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

«В начале встречи мы торопились в атаке, у нас было много брака. Во многом из-за этого мы и не забили пенальти. Потом начали нарушать правила в отборе, пропустили гол, и игра перевернулась с ног на голову.

Хорошо, что мы сравняли счёт. Это было очень важно в матче с «Крыльями», чтобы не опуститься в таблице ниже соперника. Будем двигаться дальше», — приводит слова Емельянов пресс-служба самарского клуба.

«Оренбург», набрав 20 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (19) — 14-е.

Календарь матчей РПЛ сезона-2019/2020