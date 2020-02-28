Божович: в матче с «Оренбургом» «Крылья Советов» больше заслужили победу

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович дал комментарий после домашнего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).

«Это была очень сложная встреча для нас. Мы очень быстро оказались в меньшинстве. Тем не менее у нас было достаточно моментов для взятия ворот. Нужно было забивать второй гол. Я думаю, что мы сегодня больше заслужили победу. Мне некого упрекнуть из своих игроков», — приводит слова Божовича пресс-служба самарского клуба.

«Оренбург», набрав 20 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (19) — 14-е.

В 21-м туре РПЛ «Оренбург» 7 марта дома встретится с тульским «Арсеналом», а «Крылья Советов» на следующий день в гостях сыграют с казанским «Рубином».