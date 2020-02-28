Божович: в матче с «Оренбургом» «Крылья Советов» больше заслужили победу
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович дал комментарий после домашнего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).
«Это была очень сложная встреча для нас. Мы очень быстро оказались в меньшинстве. Тем не менее у нас было достаточно моментов для взятия ворот. Нужно было забивать второй гол. Я думаю, что мы сегодня больше заслужили победу. Мне некого упрекнуть из своих игроков», — приводит слова Божовича пресс-служба самарского клуба.
«Оренбург», набрав 20 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (19) — 14-е.
В 21-м туре РПЛ «Оренбург» 7 марта дома встретится с тульским «Арсеналом», а «Крылья Советов» на следующий день в гостях сыграют с казанским «Рубином».
Хусаинов: Мешков должен был ставить пенальти в ворота «Оренбурга»
Читайте также
- 28 февраля 2020
-
22:47
-
22:26
-
22:07
-
22:05
-
22:03
-
21:55
-
21:41
-
21:37
-
21:25
-
21:09
-
20:55
-
20:48
-
20:47
-
20:37
-
20:31
-
20:26
-
20:00
-
19:58
-
19:41
-
19:25
-
19:20
-
19:19
-
19:03
-
18:48
-
18:41
-
18:27
-
18:11
-
18:03
-
17:50
-
17:47
-
17:43
-
17:33
-
17:29
-
17:21
-
17:13
Партнерский контент