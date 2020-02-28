Гвардиола: мне нравятся объятия, хоть я и не такой мастер, как Клопп

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о мерах безопасности, связанных с распространением коронавируса. О специальных мерах испанца спросили на очередной пресс-конференции.

«Особые меры? Нет, мы просто пожимаем руки. Объятия? Мне нравятся объятия. Конечно, я в этом не такой мастер, как Юрген Клопп, но я тоже стараюсь», — сказал Гвардиола.

Ранее стало известно, что в Италии несколько матчей 26-го тура Серии А будут проходить без зрителей из-за угрозы коронавируса. Без зрителей проходил и ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец» (2:1).

27 февраля стало известно, что в Италии новый коронавирус был впервые обнаружен у профессионального футболиста. Имя заболевшего спортсмена не разглашалось, однако уточнялось, что он проживает в провинции Сиена. При этом в Италии уже было принято решение провести ряд матчей без зрителей из-за вируса.