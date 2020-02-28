Тошич: в ЦСКА у меня был очень хороший контракт, больше в клубах такого уровня я не играл

Сербский полузащитник Зоран Тошич, ранее выступавший за ЦСКА, прокомментировал подписание контракта с китайским клубом «Тайчжоу Юаньда». Этот клуб выступает во второй китайской лиге. Тошич решил покинуть «Партизан», контракт с которым истекает летом.
«У меня появился вариант с «Тайчжоу Юаньда», я серьёзно подумал и принял его — предложение было очень хорошим. Да и мой контракт с «Партизаном» заканчивался летом 2020 года.
Предложили ли в Китае большую сумму, чем в ЦСКА в лучшие годы? Нет, конечно. В ЦСКА у меня был очень хороший контракт. Больше в клубах уровня ЦСКА я не играл. По сумме предложение примерно такое же, какое было, когда я уезжал из России.
До истечения контракта оставалось четыре месяца, и «Партизан» пошёл мне навстречу: чтобы я не находился в подвешенном состоянии, отпустили бесплатно. До этого мы вместе с клубом работали над новым контрактом, но не пришли к общему решению», — сказал Тошич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.
- 28 февраля 2020
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