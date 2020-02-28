Ребров: надеемся, что полоса неудач «Спартака» осталась в прошлом году

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров поделился ожиданиями от возобновления Российской Премьер-Лиги.

«Друзья, вот-вот в наши жизни вернётся большой российский футбол. Для кого-то — на экране телевизоров, для иных — на стадионе, а для нас — на зелёном газоне.

Мы проделали очень серьёзную работу на сборах и надеемся, что полоса неудач осталась в прошлом году. А в этот мы входим более сильными, грамотными на поле и злыми.

Кто-то из великих говорил, что победа не всегда означает быть первым. Победа — это когда ты стал лучше, чем был. Я надеюсь, что вы, наши болельщики, специалисты и журналисты стали ещё лучше. Я верю, что лучше стали мы.

Ну и ваш покорный слуга тоже не отстаёт и постоянно совершенствуется. До встречи на стадионах!» — написал Ребров на своей странице в «Инстаграме».

Первый матч в РПЛ после зимней паузы «Спартак» проведёт завтра, 29 февраля. Соперником красно-белых будет московское «Динамо». Столичное дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 16:30 мск.