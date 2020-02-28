Тошич: ЦСКА у меня всегда на первом месте, даже «Партизан» — только на втором

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал об отношении к московскому клубу. В ближайшее время сербский футболист присоединится к команде второй китайской лиги «Тайчжоу Юаньда», он уже покинул расположение «Партизана», за который выступал ранее.

«Общаюсь ли с кем-либо из «армейцев»? Сейчас нет. В ЦСКА осталось мало футболистов, с которыми я играл. Общаюсь с Керимовым — врачом команды, тренером по физподготовке Гранеро и с физиотерапевтом Антонио Тапией. Хочу приехать в Россию, навестить друзей, но сейчас на это просто нет времени.

Самая родная команда — ЦСКА? Конечно! ЦСКА у меня всегда на первом месте, даже «Партизан» — только на втором», — сказал Тошич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.