Тошич: ЦСКА у меня всегда на первом месте, даже «Партизан» — только на втором
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал об отношении к московскому клубу. В ближайшее время сербский футболист присоединится к команде второй китайской лиги «Тайчжоу Юаньда», он уже покинул расположение «Партизана», за который выступал ранее.
«Общаюсь ли с кем-либо из «армейцев»? Сейчас нет. В ЦСКА осталось мало футболистов, с которыми я играл. Общаюсь с Керимовым — врачом команды, тренером по физподготовке Гранеро и с физиотерапевтом Антонио Тапией. Хочу приехать в Россию, навестить друзей, но сейчас на это просто нет времени.
Самая родная команда — ЦСКА? Конечно! ЦСКА у меня всегда на первом месте, даже «Партизан» — только на втором», — сказал Тошич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.
Тошич: в ЦСКА у меня был очень хороший контракт, больше в клубах такого уровня я не играл
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