Тарасов после перелома ноги обратился за помощью к парапсихологу

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, что обратился за помощью к парапсихологу после того, как получил перелом ноги на тренировке.

«Друзья, всем привет! Сегодня второй день после операции. Всё прошло хорошо, поговорил с хирургом. Хочу сказать большое спасибо за поддержку, которую я получаю в соцсетях. Всем, к сожалению, не могу ответить, не обижайтесь. Хотел поделиться небольшой историей и узнать ваше мнение.

После того эпизода, который произошёл со мной на тренировке, было очень тяжело психологически, эмоционально, я вообще потерялся на какое-то время. Но когда все уже об этом узнали, от близкого окружения я получил сообщение: «Дима, тебе нужен здесь профессионал, который поможет разобраться со всеми этими ситуациями, происходящими в твоей жизни».

Друзья мне порекомендовали психолога, который делает натальную карту. Честно скажу, раньше скептически относился к парапсихологам, но, пообщавшись онлайн, изменил своё мнение. Мне стало интересно разобраться, посмотреть на себя, на ситуации со стороны.

У меня такой вопрос к вам: вы верите во всё это? Если да, то присылайте мне свои какие-то ситуации из жизни. Мне интересно, я с удовольствием почитаю. Ну а я пока понаблюдаю, сбудется ли всё, что мне сказали», — сказал Тарасов в видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме».