«Реал Мадрид» — «Барселона»: видеотрансляция матча онлайн
Сегодня, 1 марта, в 25-м туре испанской Примеры будет сыгран главный матч второго круга. Мадридский «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» будет принимать «Барселону». Начало матча — в 23:00 мск.
Первый канал ведёт прямую видеотрансляцию матча.
Обслуживать матч будет судейская бригада во главе с Матеу Лаосом из Валенсии, помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный арбитр — Мигель Боск Доменек (Испания).
В первом круге соперники не смогли выявить победителя. Встреча, проходившая в Барселоне, завершилась ничьей со счётом 0:0.
«Барселона», набрав в 25 турах 55 очков, возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Реал» с 53 баллами располагается на втором месте.
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