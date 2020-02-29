Ерохин поделился мнением о соперниках сборной России на Евро-2020

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин считает, что все соперники национальной команды России по группе B могут добиться успеха на на чемпионате Европы — 2020.
«Финны и датчане могут выстрелить на турнире. Сборная Финляндии достаточно неожиданно вышла в финальный этап, хотя по уровню игры так не скажешь. Теэму Пукки едва не стал лучшим бомбардиром отбора, и в АПЛ забивает, хотя его команда в зоне вылета. Смотрел несколько матчей «Норвича» — видно, что от этого нападающего зависит вся игра.
У сборной Дании вообще несколько звёзд в составе. Эриксен недавно перешёл в «Интер» и уже забивает. Ему вообще времени на раскачку не понадобилось. Это игрок очень высокого уровня.
Что касается Бельгии, то мы с ними играли достаточно часто за последние годы — и в товарищеских матчах, и в официальных. У нашего тренерского штаба много информации по этой сборной, так что, скорее, хорошо, что мы можем тщательно подготовиться к этому сопернику», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денизой Хасан.
Полностью интервью с Александром Ерохиным будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.
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