Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ерохин назвал матчи, в которых он кайфовал в нынешнем сезоне

Ерохин назвал матчи, в которых он кайфовал в нынешнем сезоне
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о матчах, в которых он кайфовал в этой кампании.

«Матч с ЦСКА, например. В сложной ситуации вышел на поле и спустя всего пять минут смог помочь команде. Это воодушевляет. Игра с «Динамо» тоже удалась: если с «армейцами» вышел под нападающим, то здесь все 90 минут был опорником», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денизой Хасан.

«Зенит» встречался с ЦСКА 2 ноября в Санкт-Петербурге. Финальный свисток тогда зафиксировал ничью — 1:1. С «Динамо» сине-бело-голубые сыграли 6 декабря на «Газпром Арене». Победа тогда досталась хозяевам со счётом 3:0.

«Зенит», набрав в 19 матчах 45 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.

Полностью интервью с Александром Ерохиным будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.

Ерохин: «Локомотив» и остальные конкуренты «Зенита» просто так не сдадутся
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020