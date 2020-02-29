Ерохин назвал матчи, в которых он кайфовал в нынешнем сезоне

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о матчах, в которых он кайфовал в этой кампании.
«Матч с ЦСКА, например. В сложной ситуации вышел на поле и спустя всего пять минут смог помочь команде. Это воодушевляет. Игра с «Динамо» тоже удалась: если с «армейцами» вышел под нападающим, то здесь все 90 минут был опорником», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денизой Хасан.
«Зенит» встречался с ЦСКА 2 ноября в Санкт-Петербурге. Финальный свисток тогда зафиксировал ничью — 1:1. С «Динамо» сине-бело-голубые сыграли 6 декабря на «Газпром Арене». Победа тогда досталась хозяевам со счётом 3:0.
«Зенит», набрав в 19 матчах 45 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.
Полностью интервью с Александром Ерохиным будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.
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