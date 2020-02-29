Около тысячи фанатов «Айнтрахта» отправились на любительский хоккей после отмены матча ЛЕ
Болельщики «Айнтрахта» не стали терять зря времени после того, как они узнали о переносе ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Ред Булл Зальцбург» из-за урагана. Фанаты отправились в ближайший ледовый дворец, где проходил матч любительской хоккейной лиги. В итоге встречу посетили порядка 1 тыс. болельщиков из Франкфурта-на-Майне.
Видео можно посмотреть в «твиттере» The Sun.
Матч «Ред Булл Зальцбург» — «Айнтрахт» должен был состояться 27 февраля. Но из-за штормового предупреждения встречу перенесли на 28 февраля. Она в итоге завершилась со счётом 2:2, а по сумме двух встреч в следующий раунд вышел немецкий клуб. Первый матч закончился победой немцев со счётом 4:1.
В 1/8 финала «Айнтрахт» сыграет с «Базелем», представляющим Швейцарию.
Матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Айнтрахт» перенесён из-за штормового предупреждения
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