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«Герта» отыгралась с 0:3 и добилась ничьей в матче с «Фортуной»

«Герта» отыгралась с 0:3 и добилась ничьей в матче с «Фортуной»
Футбол / Германия 0

В Дюссельдорфе состоялся стартовый матч 24-го тура немецкой Бундеслиги. «Фортуна» на своем поле принимала «Герту», встреча закончилась со счётом 3:3.

Первый тайм сложился для берлинцев крайне неудачно. Уже на 6-й минуте Кенан Караман вывел хозяев вперёд, а на 9-й минуте Эрик Томми удвоил преимущество «Фортуны».

В компенсированное время первого тайма Караман довёл счёт до крупного, став автором дубля.
Во втором тайме «Герте» удалось отыграться. На 64-й минуте Томми отправил мяч в собственные ворота, а ещё через две минуты Матеус сократил отставание до минимума. От поражения «Герту» спас Кшиштоф Пёнтек, реализовавший пенальти за 15 минут до конца встречи.

«Герта» с 27 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Фортуна», набрав 21 очко, находится на 16-й строчке.

Германия - Бундеслига. 24-й тур
28 февраля 2020, пятница. 22:30 МСК
Фортуна
Дюссельдорф
Окончен
3 : 3
Герта
Берлин
1:0 Караман – 6'   2:0 Томми – 9'   3:0 Караман – 45+1'   3:1 Томми – 64' (автогол)   3:2 Матеус – 66'   3:3 Пёнтек – 75' (пен)
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