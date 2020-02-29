«Герта» отыгралась с 0:3 и добилась ничьей в матче с «Фортуной»

В Дюссельдорфе состоялся стартовый матч 24-го тура немецкой Бундеслиги. «Фортуна» на своем поле принимала «Герту», встреча закончилась со счётом 3:3.
Первый тайм сложился для берлинцев крайне неудачно. Уже на 6-й минуте Кенан Караман вывел хозяев вперёд, а на 9-й минуте Эрик Томми удвоил преимущество «Фортуны».
В компенсированное время первого тайма Караман довёл счёт до крупного, став автором дубля.
Во втором тайме «Герте» удалось отыграться. На 64-й минуте Томми отправил мяч в собственные ворота, а ещё через две минуты Матеус сократил отставание до минимума. От поражения «Герту» спас Кшиштоф Пёнтек, реализовавший пенальти за 15 минут до конца встречи.
«Герта» с 27 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Фортуна», набрав 21 очко, находится на 16-й строчке.
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