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«Марсель» обыграл «Ним» в чемпионате Франции благодаря хет-трику Бенедетто

«Марсель» обыграл «Ним» в чемпионате Франции благодаря хет-трику Бенедетто
Футбол / Франция 0

В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Ним» принимал «Марсель». Встреча состоялась в Ниме на стадионе «Стад де Костьерес» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Марселя» хет-трик оформил нападающий Дарио Бенедетто. 29-летнему аргентинцу ассистировали защитники Буна Сарр и Дуйе Чалета-Цар, а также хавбек Димитри Пайет. Авторами голов «Нима» стали полузащитники Зинедин Ферхат и Лука До.

«Марсель» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды Андре Виллаш-Боаша 55 очков. «Ним» (27) — на 18-м месте.

В 28-м туре французского первенства «Марсель» 6 марта на своём поле примет «Амьен», а «Ним» на следующий день в гостях встретится с «Метцом».

Календарь матчей Лиги 1 сезона-2019/2020

Франция - Лига 1. 27-й тур
28 февраля 2020, пятница. 22:45 МСК
Ним
Ним
Окончен
2 : 3
Марсель
Марсель
1:0 Ферхат – 5'   1:1 Бенедетто – 10'   1:2 Бенедетто – 36'   1:3 Бенедетто – 68'   2:3 До – 90+2'
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