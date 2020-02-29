Ван Бастен: те, кто утверждает, что Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе

Бывший нападающий «Аякса», «Милана» и национальной команды Нидерландов Марко ван Бастен поделился мнением о сравнениях форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду с лидером «Барселоны» Лионелем Месси.

«Роналду — отличный игрок, но те, кто утверждает, что он лучше Месси, ничего не понимают в футболе или говорят об этом неискренне.

Месси уникален, неподражаем и неповторим. Такие футболисты появляются раз в 50 или 100 лет. Он родился гением.

В 28 лет я фактически перестал играть. Я получил три «Золотых мяча». Посмотрите, на каком уровне находятся Криштиану и Лионель, обоим за 30 лет», — сказал ван Бастен в интервью Corriere della Sera.

В нынешнем сезоне Месси забил 23 гола и отдал 16 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В активе Роналду 25 мячей и 3 голевых паса в 31 встрече.