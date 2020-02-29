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Божович: согласен с пенальти, но не знаю, почему было удаление

Божович: согласен с пенальти, но не знаю, почему было удаление
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал эпизод, случившийся в середине первого тайма матча 20-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:1). В ворота «Крыльев» был назначен пенальти, в после консультации с VAR с поля был удалён игрок самарцев Срджан Мияйлович. Одиннадцатиметровый удар отразил вратарь «Крыльев» Евгений Фролов.

«Честно говоря, всегда был за ВАР, пенальти был чистый, но я не знаю почему было удаление. Оно сломало игру, но могу сказать, что нам не фартит», — цитирует Божовича официальный сайт «Крыльев Советов».

После 20 сыгранных встреч самарский клуб с 19 очками находится на 14-м месте в турнирной таблице, находящиеся в зоне вылета «Ахмат» и «Сочи» сыграют свои матчи 29 февраля и 1 марта соответственно. «Оренбург» — на 12-м месте.

Божович: в матче с «Оренбургом» «Крылья Советов» больше заслужили победу
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