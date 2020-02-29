«Барселона» продлит контракт с Суаресом, если он сыграет не менее 60% следующего сезона
Испанская «Барселона» продлит соглашение с уругвайским форвардом Луисом Суаресом в том случае, если он проведёт за команду не менее 60% матчей сезона-2020/2021.
«Нам с семьёй очень хорошо в Барселоне, а я всё ещё чувствую, что могу приносить пользу команде. Я хочу и дальше играть за „Барсу“, но не всё зависит от меня. Решение о продлении контракта должно принять руководство клуба. Но если я сыграю больше 60% матчей в следующем сезоне, контракт продлят автоматически», — приводит слова Суареса AS.
Действующее соглашение уругвайца с «Барселоной» действует до июня 2021 года. В январе Суарес получил травму колена и выбыл из строя до конца сезона. В текущем розыгрыше Ла Лиги 33-летний уругваец провёл за «Барсу» 17 матчей и забил 11 голов.
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