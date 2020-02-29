Игбун сравнил методы работы Гончаренко и Семака

Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун поделился воспоминаниями о совместной работе с наставником ЦСКА Виктором Гончаренко и главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком в «Уфе».
«Гончаренко — довольно жёсткий тренер. Возможно, именно благодаря этому он за короткий срок усилил «Уфу» и поднял на сенсационное шестое место в Премьер-лиге. Семак — приятный человек, который любит общаться с игроками на разные темы. Гончаренко же, как мне показалось, мнение футболистов особо не слушает. Правда, меня это не смущало: я привык общаться с главным тренером посредством своей игры и работы на тренировках. Ни с Семаком, ни с Гончаренко у меня не возникало сложностей в работе — иначе они бы не выпускали меня на поле», — приводит слова Игбуна VTBrussia.
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