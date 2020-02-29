Дель Пьеро в программе «Вечерний Ургант» рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии

Легендарный футболист «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро стал гостем программы «Вечерний Ургант». Итальянец рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии и как ему удалось попасть в Россию. Ранее сообщалось, что Дель Пьеро не смог получить российскую визу в Италии из-за коронавируса.
«У меня была запись, чтобы получить визу в Милане, но в Италии сейчас глобальный кризис, и всё было перенесено. Везде беспокойство, но говорят, что слегка преувеличено, что всё не так страшно. Чтобы получить визу, я поехал в Армению, где меня приняли великолепно и очень любезно», — рассказал Дель Пьеро в программе «Вечерний Ургант».
Ранее из-за коронавируса в Италии было принято решение провести ряд матчей без зрителей. Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончалось более 2500 человек. При этом из заболевших выздоровели более 30 тыс. человек.
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