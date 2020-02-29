Итальянский клуб объявил о трёх футболистах, заражённых коронавирусом
Итальянский клуб «Пьянезе» на официальном сайте сообщил о трёх футболистах, которые заразились коронавирусом. Также заболел один из сотрудников клуба.
В настоящее время «Пьянезе» располагается на 19-м месте в турнирной таблице Серии C группы A, набрав 24 очка.
Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончалось более 2500 человек. При этом из заболевших выздоровели более 30 тыс. человек. 23 февраля произошла вспышка коронавируса в Италии и с тех пор государство стало четвёртым крупнейшим очагом заболевания в мире. Официально известно о более 600 заражённых, 17 человек погибли. В связи с этим было принято решение проводить ряд матчей без зрителей.
Коронавирус впервые обнаружили в Италии у профессионального футболиста
Читайте также
- 29 февраля 2020
-
07:42
-
07:09
-
06:51
-
05:21
-
04:16
-
03:58
-
03:18
-
02:27
-
02:08
-
01:49
-
01:24
-
00:57
-
00:54
-
00:38
-
00:26
-
00:20
-
00:13
- 28 февраля 2020
-
23:48
-
23:34
-
23:04
-
22:56
-
22:47
-
22:26
-
22:07
-
22:05
-
22:03
-
21:55
-
21:41
-
21:37
-
21:25
-
21:09
-
20:55
-
20:48
-
20:47
-
20:37
Партнерский контент