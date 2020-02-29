Результаты жеребьёвки ЛЕ, «Ливерпуль» может остаться без титула АПЛ. Главные новости дня

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, «Ливерпуль» может лишиться титула АПЛ из-за коронавируса, Анастасия Войнова завоевала серебро чемпионата мира по велоспорту и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела пробиться в решающий матч соревнований в Дохе (Катар). Во встрече 1/2 финала она уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко.

2. Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.

3. В Самаре прошёл стартовый матч 20-го тура РПЛ. «Крылья Советов» не удержали победу над «Оренбургом», пропустив на 89-й минуте.

4. Чемпионат Англии может быть остановлен. «Ливерпуль» рискует остаться без титула.

5. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ). В полуфинале первый сеяный Джокович одержал волевую победу над третьим сеяным, французом Гаэлем Монфисом.

6. Призёр Олимпийских игр россиянка Анастасия Войнова завоевала серебро чемпионата мира по велоспорту на треке в индивидуальном спринте. Соревнования проходят в Берлине (Германия).

7. Результативные действия Артемия Панарина и Павла Бучневича не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Филадельфией». Также Панарин установил личный рекорд по очкам в сезоне.

8. Гол Холанда признали самым красивым в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

9. Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, что обратился за помощью к парапсихологу после того, как получил перелом ноги на тренировке.

10. Итальянский клуб объявил о трёх футболистах, заражённых коронавирусом.

11. Сборная России по спортивной гимнастике пропустит этап Кубка мира в США из-за коронавируса.