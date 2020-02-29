Источник: Аррисабалага летом готов покинуть «Челси»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага готов покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает The Sun.

По данным источника, Аррисабалага расстроен тем фактом, что во время спада его не поддержал клуб и главный тренер Фрэнк Лэмпард. Также Лэмпард не сдержал устного обещания сохранить за ним первый номер.

Контрактное соглашение испанского голкипера с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Его трансфер из «Атлетика» в 2018 году обошёлся синим в € 80 млн. Ранее сообщалось, что «Челси» сделал запрос по вратарю мадридского «Атлетико» Яну Облаку, предложив «матрасникам» € 30 млн и своего голкипера Кепу Аррисабалагу.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Аррисабалага провёл 24 матча, в которых пропустил 32 мяча.