«Зенит» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 29 февраля в 19:00

Сегодня, 29 февраля, состоится матч «Зенит» — «Локомотив». Встреча 20-го тура российской Премьер-Лиги будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв и Дмитрий Березнев. Резервный рефери — Владимир Москалёв.

Команды уже встречались в первом круге РПЛ. Тогда «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0.

Турнирная таблица российской Премьер-Лиги

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга в 19 турах набрал 45 очков. «Локомотив» находится на пятом месте, набрав 34 очка в 19 матчах.