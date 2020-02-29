«Ахмат» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 29 февраля в 19:00
Сегодня, 29 февраля, состоится матч «Ахмат» — «Ростов». Встреча 20-го тура российской Премьер-Лиги будет проходить в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин и Роман Милюченко. Резервный рефери — Артём Любимов.
Команды уже встречались в первом круге РПЛ. Тогда «Ростов» одержал домашнюю победу со счётом 2:1.
Турнирная таблица российской Премьер-Лиги
«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Южане в 19 турах набрали 34 очка. «Ахмат» (19) — на 15-м месте. Грозненцы находятся в зоне вылета.
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