«Ахмат» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 29 февраля в 19:00

Сегодня, 29 февраля, состоится матч «Ахмат» — «Ростов». Встреча 20-го тура российской Премьер-Лиги будет проходить в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин и Роман Милюченко. Резервный рефери — Артём Любимов.

Команды уже встречались в первом круге РПЛ. Тогда «Ростов» одержал домашнюю победу со счётом 2:1.

Турнирная таблица российской Премьер-Лиги

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Южане в 19 турах набрали 34 очка. «Ахмат» (19) — на 15-м месте. Грозненцы находятся в зоне вылета.