Карпов: надеюсь, отсутствие Дивеева не станет проблемой для ЦСКА в матче с «Уралом»

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».



«Надеюсь, отсутствие Дивеева не станет проблемой. Если выйду на поле, мне всё равно, кто будет рядом. Дивеева может заменить Гогуа, есть другие варианты. У нас все понимают требования тренеров, могут играть в позиционной обороне, комбинировать», — приводит слова Карпова пресс-служба ЦСКА.

Матч 20-го тура чемпионата России ЦСКА — «Урал» состоится сегодня, 29 февраля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14:00 мск.

Московский ЦСКА набрал 34 очка в 19 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (24) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.