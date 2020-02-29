Куртуа: изучаем Месси так же, как изучали бы игрока «Сельты» или «Леванте»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа отметил, что не уделяет внимания нападающему «Барселоны» Лионелю Месси в преддверии матча с каталонским клубом.



«Думал ли о Месси в преддверии матча? Нет, совсем нет. Так было во время моего первого сезона в „Атлетико“, особенно когда играем на „Камп Ноу“ со всеми этими звёздами. Если в тот момент не думать о них, с вами что-то не так.



Но сейчас всё иначе. Для меня Месси такой же игрок, как и любой другой. Никогда не снились кошмары из-за него. Изучаем его так же, как изучали бы игрока „Сельты“ или „Леванте“. Нет никакой разницы», — приводит слова Куртуа FOX Sports со ссылкой на Eleven Sports.

Напомним, «Реал» сыграет с «Барселоной» в матче 26-го тура испанской Примеры завтра, 1 марта.