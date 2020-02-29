Неймар: я большой поклонник Бибера. Могу только представить, через что ему пришлось пройти
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар признался, что является поклонником творчества канадского исполнителя Джастина Бибера.
«Я могу только представить, через что ему пришлось пройти, потому что Джастин постоянно был в центре внимания в таком юном возрасте. Мне кажется, это человек, который пытается большую часть времени быть, как все. Я восхищаюсь этим парнем, я большой поклонник Бибера. Мне нравится его творчество и, к тому же, мы встречались с ним лично и отлично поладили. Я очень люблю его, и, как фанат, всегда поддерживаю его», — приводит слова Неймара Get French Football News со ссылкой на OTRO.
В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 15 матчах французской Лиги 1, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.
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